İzmir'de skandal! Caminin hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısı çaldılar

İzmir'de geçtiğimiz aylarda bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella şarkısı çalınarak yapılan provokasyona yeni bir yenisi eklendi. Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy mahallesinde bulunan bir caminin hoparlörlerinden gece saat 03.40 sıralarında Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısı çalındı. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçen bekçiler müzik yayını kesti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Caminin hoparlör sistemine nasıl müdahale edildiği bilinmezken polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.