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İzmir'de tam kapanmada hizmetler aksamayacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleşecek tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi, tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürecek.

İzmir'de tam kapanmada hizmetler aksamayacak

17 günlük tam kapanma sürecinde Menderes Belediyesi ekipleri sahada olacak. Kapanma sürecinde vatandaşlar talep ve şikayetlerini, 0232 700 00 00 numaralı telefondan dahili 5000-5001-5002 arayarak veya 0530 708 47 47 WhatsApp İhbar Hattına iletebilecek.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 gün süreyle yaşanacak tam kapanmada tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız; bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız bizlere iletişim merkezimiz veya WhatssApp İhbar Hattımızdan ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilir. Sahada olarak Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İzmir'de tam kapanmada hizmetler aksamayacak

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