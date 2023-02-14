İzmir'de yangın: Lastik bayisinin deposu alevlere teslim oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
İzmir'de yangın: Lastik bayisinin deposu alevlere teslim oldu

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yakınlardaki bir benzin istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

İzmir'de yangın: Lastik bayisinin deposu alevlere teslim oldu

SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında herhangi bir yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, alevlerin yakınlardaki bir benzin istasyonuna sıçramaması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını açıkladı! Konutların yapımı Mart ayında başlayacak, depremde ölenler için nakdi yardım verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını açıkladı! Konutların yapımı Mart ayında başlayacak, depremde ölenler için nakdi yardım verilecek
Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!
Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!
Bunun acı mucize! Enkazdan 207 saat sonra sağ çıkarıldı
Bunun acı mucize! Enkazdan 207 saat sonra sağ çıkarıldı
İstanbul'da kaza: Otomobil önce araca çarptı sonra restorana daldı
İstanbul'da kaza: Otomobil önce araca çarptı sonra restorana daldı
Son Haberler
Marvin Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Jaquenoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Jaquenoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Jaquenoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Jaquenoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Sauthier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Sauthier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Sauthier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Sauthier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandro Theler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Theler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandro Theler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandro Theler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usta sanatçı Kahtalı Mıçe'den acı sözler! "Yaşadığıma sevinemiyorum, 100'e yakın akrabamı kaybettim"
Usta sanatçı Kahtalı Mıçe'den acı sözler! "Yaşadığıma sevinemiyorum, 100'e yakın akrabamı kaybettim"
Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak
Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı
Adana'da 13 bina yerle bir olmuştu: 16 müteahhit ve mühendis gözaltına alındı
Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı
Hatay'da enkazdan çıkan mutlu hatıralar görenlerin yüreğini yaktı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?