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İzmir'de yüz yüze eğitim heyecanı

Yeni tip Covid-19 tedbirleri nedeniyle kademeli olarak başlayan normalleşme faaliyetleri sonucunda İzmir'de birçok ilkokul ve anaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

İzmir'de yüz yüze eğitim heyecanı

Yeni tip Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler sonrasında kademeli olarak normalleşme dönemine geçiş sürecinde İzmir'de ilkokul ve anaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.  

Yaklaşık 710 bin 817 öğrenciye sahip İzmir'de, salgın sebebiyle 227 bin 719 ilkokul ve anaokul  öğrencisi, kademeli olarak yeniden yüz yüze eğitime ulaştı. 

Yüz yüze eğitim öncesi okulların dezenfekte  edildiği  ve  öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin elleri ve ayakkabıları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. 

Okulda olmanın ve yüz  yüze eğitime geçilmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşayan velilerden olan  Tufan Kızak, duygularını şu  sözlerle ifade etti:

"Oğlum 1. sınıfa gidiyor. Bu sene okuma yazmayı büyük oranda uzaktan eğitimle öğrendi. Ama okulda olmak bambaşka bir şey.  O da okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok çok heyecanlandıydı. Çantasını akşamdan hazırladı. Umarım bundan sonra okullar kapanmaz ve çocuklar eğitimlerine burada devam ederler." 

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