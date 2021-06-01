İzmir'de yüz yüze eğitim heyecanı

Yeni tip Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler sonrasında kademeli olarak normalleşme dönemine geçiş sürecinde İzmir'de ilkokul ve anaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Yaklaşık 710 bin 817 öğrenciye sahip İzmir'de, salgın sebebiyle 227 bin 719 ilkokul ve anaokul öğrencisi, kademeli olarak yeniden yüz yüze eğitime ulaştı.

Yüz yüze eğitim öncesi okulların dezenfekte edildiği ve öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin elleri ve ayakkabıları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek sınıflara alındı.

Okulda olmanın ve yüz yüze eğitime geçilmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşayan velilerden olan Tufan Kızak, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Oğlum 1. sınıfa gidiyor. Bu sene okuma yazmayı büyük oranda uzaktan eğitimle öğrendi. Ama okulda olmak bambaşka bir şey. O da okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok çok heyecanlandıydı. Çantasını akşamdan hazırladı. Umarım bundan sonra okullar kapanmaz ve çocuklar eğitimlerine burada devam ederler."