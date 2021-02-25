İzmir'deki bakım merkezinde engelli gence şiddet!
İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bir engelli bakım merkezinde biri kadın 3 bakıcının zihinsel engelli kişiyi darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı.
Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda 3 bakıcının zihinsel engelli kişiyi darbettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Zihinsel engelli kişiyi yere yatırdıktan sonra terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüntüler infial yarattı.
2'Sİ TUTUKLANDI
Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı