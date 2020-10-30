İzmir'deki depremden sonra telefonlar kesildi! Telefonlar çekmiyor mu?

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremle birlikte yaşanan panikle hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, iletişim sorunu da yaşadı. Yakınlarının durumunu öğrenmek için cep telefonlarıyla arama yapan vatandaşlar yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle aradıkları kişilere ulaşamadı.

Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yöneldi.

Vatandaşlara önceki depremlerde yapılan uyarılar kapsamında, aramalarını internet uygulamaları üzerinden gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştı.