2020-2021 Çengelköy Futbol Yatırımları, Halide Edip Adıvarspor maç sonucu2020-2021 Karaman Belediyespor, Ceyhan Spor maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, İskenderun maç sonucuİzmir Seferihisar ilçesindeki depremden ilk görüntüler... Yıkılan binalar var2020-2021 Ağrı 1970 Spor, Tokatspor maç sonucu2020-2021 Büyükçekmece Tepecik Spor, Fethiyespor maç sonucu2020-2021 Yozgatspor 1959, Mardin Fosfat Spor maç sonucu2020-2021 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Artvin Hopaspor / Maç ÖzetiSivrice depreminden etkilenen bin 928 hasarlı binanın yıkımı yapıldı2020-2021 Batman Petrol Spor, Yalovaspor maç sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzmir'deki depremden sonra telefonlar kesildi! Telefonlar çekmiyor mu?

İzmir'deki depremden sonra telefonlar kesildi! Telefonlar çekmiyor mu?

İzmir'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremin ardından yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Ancak operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremle birlikte yaşanan panikle hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, iletişim sorunu da yaşadı. Yakınlarının durumunu öğrenmek için cep telefonlarıyla arama yapan vatandaşlar yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle aradıkları kişilere ulaşamadı.

Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, operatörlerin mevcut altyapıları ile karşılanamayınca, telefon hatları kilitlendi.

GSM operatörlerinin ses aramaları sonuç vermeyince, yaşanan depremin hemen sonrası yakınlarından haber almak isteyenler internet hatları üzerinden yapılan WhatsApp ve benzeri aramalara yöneldi. 

Vatandaşlara önceki depremlerde yapılan uyarılar kapsamında, aramalarını internet uygulamaları üzerinden gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştı. 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT