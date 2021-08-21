İzmir'deki kazada hayatını kaybeden Selin Kabakçı'nın babasından yürek yakan cümle: Başka Selin'ler ölmesin

Alınan bilgiler göre geçtiğimiz pazar günü Karaburun ilçesi Mordoğan mahallesinde Eren Bodur arkadaşları alkol aldıktan sonra çorbacıya gitti. 5 kişilik olan pikaba 13 kişi binerken Eren Bodur alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Saat 4.20 sıralarında Eren Bodur'un kullandığı pikap Ardıç mevkisinde viraja hızlı girince Bodur, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTAN FIRLADI

Kazada pikap, bahçe duvarına çarpmasının ardından devrildi. Çarpmanın etkisiyle pikabın kasasında oturan 19 yaşındaki Selin Kabakçı araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan sürücü Eren Bodur'un 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Selin Kabakçı'nın cenazesi Mordoğan İskele Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ACILI BABA: KIZIMIN HAYALLERİ VARDI

Kızının hayatını kaybettiği kaza hakkında konuşan acılı baba Hakan Kabakçı şunları kaydetti:

"Bu yaştaki gençlerin altına araç verip özgürce bırakmak feci sonuçlar doğurabiliyor. Alkollü bir sürücü yüzünden ben kızımı kaybettim. Bu kaza değil, cinayet. Başka Selin'ler ölmesin. Kızımın hayalleri vardı. Sağlık meslek lisesini bitirmişti. Özel bir hastanede sağlık personeli olarak işe başlayacaktı."

Kaynak: Sabah