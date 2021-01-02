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  3. İzmir'deki sahte içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

İzmir'deki sahte içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

İzmir Bergama'da sahte içki bulunan bir bölgeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki sahte içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Gelen bir İhbar üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde sahte içki bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

İzmir'de ele geçirilen sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Yapılan aramada 1110 litre etil alkol, 4 litre katılaştırılmış anason ve anason yağı, çeşitli anason aromaları ve viski kitleri, 6 cinsel uyarıcı sprey ve 45 cinsel içerikli hap, bir alkolmetre, 106 litre sahte içki ele geçirildi.

Bulunan malzemelerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden E.Ç. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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