İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yılı 2022? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu milli bayram mıdır? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yılı 2022? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu milli bayram mıdır? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN KAÇINCI YILI 2022?

Yüce Türk ordusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girdi. 3 yıl 3 ay 24 gün süren Yunan işgaline son verdi. Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlık yolunu açtı. 2022 yılında ise vatandaşlar İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlamaktadır. Yani 2022 yılında bu önemli gün üzerinden 1 asır geçmiş olacak.

İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU MİLLİ BAYRAM MIDIR?

26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih zafer olan İzmir'in Kurtuluşu milli bir gündür. Geçmişten günümüze 9 Eylül günü, her sene "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" olarak kutlanmıştır. Ayrıca bu zafer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olarak bilinir.

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU RESİMLİ MESAJLARI

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı’na son noktanın konulduğu gündür! İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir’in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.