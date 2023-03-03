İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi

İzmir’de Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dr. Yahya Kemal Aygün, motosikletiyle Yeni Foça kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Çanakkale-İzmir karayolun Yeni Foça bağlantı yolunda meydana geldi. Aliağa ilçesinde tanınan bir doktor olan Yahya Kemal Aygün (59) idaresindeki 35 FS 333 plakalı motosiklet ile Aliağa yönünden Yeni Foça istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sürüklenen motosiklet bariyere çarparken, motosiklet sürücüsü Yahya Kemal Aygün yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Aygün, meslektaşlarının tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

İzmirli doktordan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapan Aygün, uluslararası turnuvalarda da yarışmıştı. Türkiye Motor Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen birçok motosiklet yarış organizasyonuna katılan Aygün'ün çok sayıda derecesi vardı.

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