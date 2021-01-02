İzmirliler uyurken sallandı! Urla ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakik... Ege Denizi'nde fay hareketliliği sürüyor. İzmir bu kez gece saatlerinde sallandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 05.25'te yerin 6.84 km derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 05.25'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.