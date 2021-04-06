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  3. İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

Kardeş Eller projesiyle İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverler tarafından bağışlanan Ramazan paketi, iftar yemeği ve sıcak yemek ulaştıracak.

İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Kardeş Eller projesi, hayata geçirdiği uygulamalarla halkın yanında olmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekipleri Kardeş Eller Projesi ile İzmitlilerin Ramazan sofralarına bereket getiriyor.

İNTERNET SİTESİNDEN BAĞIŞ 

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler İzmit'in internet sitesine girerek bağış yapabilirler. İzmit Belediyesi ayrıca yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmıyor. 5 Nisanda başvuruları başlayan ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan destek kampanyasında İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, talepte bulunabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

İzmit Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayacak

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