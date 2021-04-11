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  3. İzmit Belediyesi Ramazan'da etkinlik düzenleyecek

İzmit Belediyesi Ramazan'da etkinlik düzenleyecek

13 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında İzmit Belediyesi, kentin belirlenen mahallelerinde Ramazan etkinliği düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Ramazan'da etkinlik düzenleyecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 13 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Ramazan ayı etkinliği düzenleyecek. Müdürlük tarafından belirlenen mahalle ve alanlarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, Hacivat ile Karagöz, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk ve sihirbazlık gösterileri ile kentin çocuklarına Ramazan kültürü aktarılacak. 23 Nisan'da ise 1 saatlik etkinlik süresi 4,5 saate çıkarılarak bayram coşkusu da Ramazan heyecanıyla birlikte yaşatılacak. Etkinlikler, 13 Nisan'da başlayacak ve 10 Mayıs'ta sona erecek. İftar öncesi mahallelerde çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek birer saatlik etkinliklerin ilki 13 Nisan Salı günü Yahya Kaptan Mahallesi'nde yer alan amfi tiyatro alanında düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmit Belediyesi Ramazan'da etkinlik düzenleyecek

İzmit Belediyesi Ramazan'da etkinlik düzenleyecek

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