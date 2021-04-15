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  3. İznikliler'den İstanbullulara çağrı: Gelmeyin

İznikliler'den İstanbullulara çağrı: Gelmeyin

Bursa'nın en çok ziyaret edilen İznik ilçesi, pandemi süresince de Türkiye'nin en çok tercih edilen bölgesi oldu. Vaka sayılarının artması üzerine İznikliler ziyaretlerin azalmasını istiyor.

İznikliler'den İstanbullulara çağrı: Gelmeyin

Muhteşem doğası ve tarihi ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bölgesi ilan edilen İznik'te pandemi süresinde şehir dışından ziyaretlerde adeta patlama yaşandı. Ziyaretçiler bununla kalmıyor ilçeye bağlı mahallelerden ev ve arazi satın alıyorlar. Hal böyle olunca korona vakası ilçede 300'lere ulaştı. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayetçi. Bir çok İznikli vatandaş İstanbullulara "gelmeyin" çağrısında bulundu.

SEYAHAT ACENTELERİ TALEBE YETİŞEMİYOR

Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik'e birçok tur düzenleyen ve pandemi süresince taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, "İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye'nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İznikliler vaka sayısı arttığı için İstanbulluları istemiyor

İznikliler vaka sayısı arttığı için İstanbulluları istemiyor

İznikliler vaka sayısı arttığı için İstanbulluları istemiyor

İznikliler vaka sayısı arttığı için İstanbulluları istemiyor

İznikliler vaka sayısı arttığı için İstanbulluları istemiyor

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