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İzole ne demek, TDK'ya göre İzole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzole kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İzole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İzole nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İzole kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İzole ne demek, TDK'ya göre İzole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzole ne demek? İzole TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izole kelimesi. Peki izole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izole nedir, izole kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İzole kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İzole kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

İZOLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzole kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İzole kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre izole kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalıtılmış

İZOLE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izole etmek

İZOLE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- izole bant

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