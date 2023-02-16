İzzet Berkay Tambay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Berkay Tambay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzet Berkay Tambay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzet Berkay Tambay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzet Berkay Tambay 19 Ocak 2002 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İzzet Berkay Tambay şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzet Berkay Tambay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzzet Berkay Tambay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İzzet Berkay Tambay'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İzzet Berkay Tambay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzet Berkay Tambay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İzzet Berkay Tambay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzet Berkay Tambay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

İzzet Berkay Tambay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzet Berkay Tambay şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.