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  3. İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: "50 arabam olsa neye yarar?"

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: "50 arabam olsa neye yarar?"

Geçtiğimiz gün bir otelde sahne alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: "50 arabam olsa neye yarar?"

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Florya'daki bir otelde sahne aldı. 

Başak-Yunus çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, sahnede olduğu 2 saat süresince üç kostüm değiştirirken sahne sırasında ünlü türkücüyü oğulları Mustafa, Ali Yüşa ve Veysel Efe yalnız bırakmadı.

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: 50 arabam olsa neye yarar?

"KONSERLERİMİZİ VERECEĞİZ"

Sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Yıldızhan, yasakların kalkmasından ve tekrar sahneye çıkabilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yasakların kalkmasıyla birlikte konser takvimimiz dolmaya başladı. Önümüzdeki hafta Diyarbakır ve Adana sahnelerim olacak. Ben ve orkestram şehir şehir dolaşarak, konserlerimizi vereceğiz" dedi.

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: 50 arabam olsa neye yarar?

"SAHNELER MOTİVASYON KAYNAĞIM"

Son yıllarda daha çok iş insanı kimliğiyle anılan Yıldızhan, sahnelere her zaman devam edeceğini söyleyerek, "Ben ticaret hayatındaki tüm birikimimi sahnelerden kazandığım parayla yaptım. Şimdilerde ağırlık iş hayatı ama bu sahnelerde benim motivasyon kaynağım. Burada tüm sinir, stres gidiyor, motive oluyorum" açıklamasında bulundu.

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: 50 arabam olsa neye yarar?

"ÇALIŞANIM DEĞİL YOL ARKADAŞLARIM"

Bir röportajında 500'ü aşkın çalışanı olduğunu söyleyen Yıldızhan, "Onlar benim çalışanım değil, kader birliği ettiğim yol arkadaşlarım." diyerek çalışanlarına verdiği önemi belirtti.

2023 yılına kadar bu sayıyı bine taşıyarak istihdama katkı sağlamak istediğini belirten Yıldızhan,  "Benim 50 arabam olsa neye yarar? Yine birine bineceğim. Benim 50 evim olsa neye yarar, yine birinde oturacağım. Ama insanların hayatına dokunmak, iş imkanı sağlamak paha biçilemez bir mutluluk" şeklinde konuşarak dikkat çekici bir açıklama yaptı. 

İzzet Yıldızhan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti: 50 arabam olsa neye yarar?

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