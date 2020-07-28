İzzet Yıldızhan'ın mesaj attığı genç kadın sanatçıyı ifşa etti!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Aysu Varol adlı bir kadına Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden attığı mesajlar sosyal medyada yayıldı. Mesajları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Varol'un bu paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Aysu Varol'un konuşmalarını sosyal medyada yayınlayarak İzzet Yıldızhan'ı ifşa etmesiyle birlikte gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.

Ünlü şarkıcının konuşmalarda genç kadını ofisine çağırdığı ve reddedildiğinde ise verdiği tepki üzerine Varol konuşmaları ifşa ettiğini dile getirdi.

57 yaşındaki 9 çocuk babası şarkıcının konuyla alakalı bir şey söyleyip söylemeyeceği merak konusu oldu.

İşte İzzet Yıldızhan ve Aysu Varol mesajları;

Aysu Varol daha önce de Şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmaları da ifşalamıştı. Olayın ardından "Prim yapıyorsun" diyen takipçilerine bir paylaşım daha yağarak cevap veren genç kadın bu defa da eski fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'ın attığı mesajları da ifşa ederek; "Prim kasacak olsam bu gece ınstagramı ağlatırım" notunu düştü.