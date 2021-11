Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey aldığı kararı duyurdu. Bu gelişmenin ardından Jack Dorsey kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Twitter CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa mı etti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

JACK DORSEY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Jack Patrick Dorsey 19 Kasım 1976'da ABD, Missouri, ST. Louis'te dünyaya geldi.

Eğitim gördüğü Missouri University of Science and Technology'den ayrıldıktan sonra New York Universy'deki eğitimini de yarım bırakan Dorsey, yazılım mimarı ve girişimcidir. 2014'teki özvarlığı 2.3 milyar Dolar olarak açıklanan Dorsey, Kaliforniya San Francisco'da ikamet etmektedir.

Amerikalı yazılım mimarı ve iş adamı Dorsey Birçok kişi tarafından Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'un kurucusu kimliği ile tanındı.

2008 yılında MIT Technology Review tarafından "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi"den biri seçildi.

TWİTTER CEO'SU JACK DORSEY GÖREVİNDEN İSTİFA MI ETTİ?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CNBC'nin haberine göre Jack Dorsey, Twitter CEO’luk görevinden istifa etti. Yerine oybirliğiyle baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawal atandı.