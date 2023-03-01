Jack Earing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Earing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Earing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Earing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Earing 21 Ocak 1999 tarihinde Bury şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack James Earing şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Earing Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Jack Earing, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Earing'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Earing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Earing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Bolton U23
12 Ocak 2019 yılında Curzon Ashton
31 Mayıs 2019 yılında Bolton U23
1 Temmuz 2019 yılında Halifax Town
1 Temmuz 2021 yılında FC Walsall
Jack Earing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Earing şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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