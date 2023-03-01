Jack Ellis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Ellis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Ellis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Ellis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Ellis 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Ellis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Ellis'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Ellis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Ellis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
Jack Ellis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Ellis şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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