Jack Paxman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Paxman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Paxman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Paxman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Paxman 6 Nisan 1994 tarihinde Stanford-le-Hope şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Paxman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lilywhite yapmaktadır. Jack Paxman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Paxman'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Paxman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Jack Paxman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Paxman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Southend United
25 Temmuz 2012 yılında Soham Rangers
25 Eylül 2012 yılında Southend United
22 Mart 2013 yılında Histon FC
28 Nisan 2013 yılında Southend United
10 Ağustos 2013 yılında Chelmsford
4 Ağustos 2014 yılında Thurrock
7 Ekim 2014 yılında Witham Town
19 Mart 2015 yılında Maidstone
28 Ekim 2017 yılında East Thurrock
28 Kasım 2017 yılında Maidstone
1 Temmuz 2019 yılında Billericay
4 Eylül 2020 yılında Ebbsfleet
5 Aralık 2022 yılında Braintree
5 Ocak 2023 yılında Ebbsfleet
25 Ocak 2023 yılında Dover Athletic
31 Mayıs 2023 yılında Ebbsfleet
Jack Paxman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Paxman şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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