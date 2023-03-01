Jack Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Powell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Powell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Powell 29 Ocak 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Patrick Powell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Powell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMUS Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jack Powell'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Powell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JackPowell4

Jack Powell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Powell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Powell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Powell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2013 yılında Millwall

22 Kasım 2013 yılında Concord Rangers

30 Aralık 2013 yılında Millwall

26 Kasım 2015 yılında Braintree

3 Ocak 2016 yılında Millwall

18 Mart 2016 yılında Braintree

31 Mayıs 2016 yılında Millwall

20 Temmuz 2016 yılında Ebbsfleet

12 Ekim 2018 yılında Maidstone

5 Temmuz 2019 yılında Crawley Town

12 Eylül 2019 yılında Aldershot

31 Aralık 2019 yılında Crawley Town

Jack Powell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Powell şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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