Jack Roles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Roles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Roles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Roles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Roles 26 Şubat 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kıbrıs,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Τζακ Ρόουλς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Roles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Jack Roles, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Roles'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jack Roles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jackroles_/
Jack Roles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Roles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U23
20 Ağustos 2019 yılında Cambridge Utd.
31 Mayıs 2020 yılında Tottenham U23
17 Eylül 2020 yılında Burton Albion
1 Ocak 2021 yılında Tottenham U23
1 Şubat 2021 yılında Stevenage
31 Mayıs 2021 yılında Tottenham U23
26 Ağustos 2021 yılında Palace U21
4 Şubat 2022 yılında Woking
31 Ocak 2023 yılında Crawley Town
Jack Roles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Roles şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Tottenham Hotspur
Jack Roles Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kıbrıs U21 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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