Jack Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Rose kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Rose ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Rose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Rose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Rose 31 Ocak 1995 tarihinde Solihull şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Joseph Rose şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Rose Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Rose'nin Sutton United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Rose Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jackrose95

Jack Rose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Rose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Rose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Rose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2013 yılında West Brom U21

7 Kasım 2014 yılında Accrington St.

17 Ocak 2015 yılında West Brom U21

23 Mart 2016 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2016 yılında West Brom U21

14 Ağustos 2017 yılında Southampton

8 Temmuz 2019 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2020 yılında Southampton

3 Eylül 2020 yılında FC Walsall

1 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd

Jack Rose kimdir

Jack Rose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Rose şuan Sutton United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Jack Rose nereli

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