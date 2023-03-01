Jack Sims kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Sims Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Sims adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Sims Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Sims 10 Mart 1999 tarihinde Southend şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Sims Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Sims'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Sims Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Sims isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Sims Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Sims futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında Welling Utd.

6 Temmuz 2022 yılında Braintree

Jack Sims Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Sims şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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