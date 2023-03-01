Jack Spong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Spong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Spong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Spong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Spong 4 Şubat 2002 tarihinde Redhill şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Spong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Spong'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Spong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Spong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Spong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Spong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2020 yılında Brighton U23

31 Ocak 2023 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2023 yılında Brighton U21

Jack Spong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Spong şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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