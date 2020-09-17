Türkiye'de Twitch yayınları ile ünlenen Jahrein, en çok izlenen ve takip edilen oyun yayıncıları arasına girdi. Son dönemlerin en popüler meslekleri arasında yer alan yayıncılık mesleğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Jahrein, adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Jahrein Ahmet Sonuç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

JAHREİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Jinekolog bir babayla eşinin ikinci çocuğu olan Ahmet Sonuç, 1988'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarını Karabük'te geçirdikten sonra ortaokul eğitimi devam ederken ailece Antalya'ya taşınmışlardır. Antalya Anadolu Lisesi'nde ortaöğretim eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya gitmiştir.

Leipzig Üniversitesinde Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünde okuduktan sonra aldığı kararla birlikte hayatına uluslararası ağ çerçevesinde çeşitli sosyal medya kuruluşlarında yayıncı, YouTuber olmuş ve daha birçok farklı görevde yer almıştır.

Lisans eğitiminden sonra Polonya'ya taşınmıştır ve G2A'de görev almıştır. Yıllar sonra büyüdüğü yer olan Antalya'ya geri dönme kararı almıştır. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlenmiştir. Youtube’da 444 bin abone sayısına sahip olan yayıncı 8 saate varan yayınları ile geniş bir kitleye ulaşmıştı. Son dönemlerde sunuculukta yapmaya başlayan Jahrein, 2018 yılında Oyunun Yıldızları ödül töreninde, en iyi yayıncı ödülünü kazanmıştı.