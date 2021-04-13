Popüler canlı yayın uygulaması olan ve oyun videolarının yayımlandığı Twitch'in sevilen yıldızı e-sporcu Jahrein, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekillliğine adaylığını koyacağını duyurması üzerine merak konusu haline geldi. Bu bilginin ardından vatandaşalrın merak ettiği Jahrein kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nerede yaşıyor? | Twitch yayıncısı Jahrein hangi partiden aday olacak? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

JAHREİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? JAHREİN NEREDE YAŞIYOR?

Jahrein rumuzu ile tanınan ve internet kariyerine Youtube yayınları ile başlayan 33 yaşındaki Ahmet Sonuç, 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Liseyi Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünü okumak için Almanya'ya taşındı. Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda okumaktan çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce Youtube üzerinden videolar çekerek sonra ise Twitch'te yayın yaparak internet kariyerine atıldı.

Üniversite eğitimi sonrasında Polonya'ya taşınan Sonuç G2A'da görev aldı. 2018 yılında gerçekleştirilen Oyun Yıldızları ödülünde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlendi. Evlendikten sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti ve Spotify üzerinden Reddit Zone adlı podcast yayını yapmaya başladı.

Ocak 2021 tarihinde Sonuç ve diğer internet ünlülerine resmi dayanağı olmayan yollarla çekiliş yaptıkları iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Erzurum adlı bilgisayar oyununun The Long Dark adlı oyuna benzerlik göstermesi ve oyuna fazla emek verilmediğini düşünmeleri sebebiyle oyun Ahmet Sonuç ile diğer yayıncılar Turgut Uç ve Batu Bozkan tarafından eleştirildi. Sonuç, 22 Şubat 2021'de Steam üzerinden oyunu beğenmediğini ve tavsiye etmediğini belirten iğneleyici bir yorum bıraktı ve oyunu "Bir kuruş bile para kazandırmak istemiyorum." diyerek iade etti.

Bunun üzerine oyunun yapımcısı Steam üzerinden Sonuç'u "toksiklerin (rahatsız edici insan) efendisi" olmakla suçladı ve isterse takipçilerinin de oyunu iade edebileceğini belirten bir cevap verdi. Başka bir yayıncı Tuna Akşen, Sonuç'un ve onunkine benzer eleştirilerin diğer insanları kışkırttığını dile getirdi. Yaşanan tartışma sosyal medyayı ikiye böldü.

TWİTCH YAYINCISI JAHREİN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

Twitch yayıncısı Jahrein, 2023 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı. Yani Ahmet Sonuç, seçimlerde herhangi bir partiye bağlı olarak değil bağımsız oalrak yarışacak.