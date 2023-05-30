Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu

Muhalifliği ile tanınan Ahmet sonuç seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinden sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştrilerde bulundu.

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Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu

Twitch platformunda aktif olarak yayın yapan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç, bilinen ismiyle Jahrein, seçim öncesinde ve sonrasında yaptığı eleştirilerle dikkatleri üzerine çekti.

Jahrein, CHP yönetimi ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir kez daha eleştirel görüşlerini dile getirerek konuşmalarını sürdürdü:

"Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi"

"Kılıçdar’a olma dedik, oldu" diyen Jahrein'in paylaşımı şu şekilde:

"Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. Erdoğan en azından tabanı tarafından sayılıyor, seviliyor. Kılıçdar’a aday olma dedik, oldu. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!"

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