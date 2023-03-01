Jake Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Young 22 Temmuz 2001 tarihinde Huddersfield şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake Alan Young şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Young Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Young, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jake Young'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jake Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ocak 2019 yılında Sheff Utd U21
16 Temmuz 2020 yılında Forest Green
1 Temmuz 2022 yılında Bradford
14 Ocak 2023 yılında Barrow
31 Mayıs 2023 yılında Bradford
Jake Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Young şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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