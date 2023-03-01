James Beresford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Beresford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Beresford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Beresford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Beresford 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Beresford Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 24 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. James Beresford'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Beresford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Beresford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lewes
1 Temmuz 2021 yılında Eastbourne
24 Aralık 2021 yılında Worthing
James Beresford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Beresford şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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