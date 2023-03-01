James Keeley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Keeley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Keeley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Keeley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Keeley {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Keeley Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Keeley, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. James Keeley'nin Hungerford Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
James Keeley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Keeley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Mart 2022 yılında Hungerford
18 Mart 2022 yılında Flackwell Heath
1 Mayıs 2022 yılında Hungerford
James Keeley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Keeley şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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