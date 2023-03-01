James Morton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Morton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Morton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Morton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Morton 22 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Samuel Morton şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Morton Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. James Morton'nin Bath City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
James Morton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Morton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Bristol U21
24 Ekim 2017 yılında Chippenham
24 Kasım 2017 yılında Bristol U21
20 Ocak 2018 yılında Bath City
31 Mayıs 2019 yılında Bristol U21
2 Temmuz 2019 yılında Forest Green
8 Ocak 2020 yılında Bristol U21
30 Eylül 2020 yılında Grimsby Town
31 Aralık 2020 yılında Bristol U21
1 Şubat 2021 yılında FC Gillingham
31 Mayıs 2021 yılında Bristol U21
23 Eylül 2022 yılında Bath City
31 Mayıs 2023 yılında Bristol U21
James Morton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Morton şuan Bath City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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