Jamie Devitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Devitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Devitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Devitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Devitt 6 Temmuz 1990 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Martin Devitt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Devitt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Devitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Devitt'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Devitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Devitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Devitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Devitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hull

15 Eylül 2009 yılında Darlington

18 Ekim 2009 yılında Hull

22 Ekim 2009 yılında Shrewsbury

27 Aralık 2009 yılında Hull

17 Şubat 2010 yılında Grimsby Town

1 Haziran 2010 yılında Hull

31 Ağustos 2011 yılında Bradford

1 Ocak 2012 yılında Hull

17 Şubat 2012 yılında Accrington St.

31 Mayıs 2012 yılında Hull

1 Kasım 2012 yılında Rotherham

3 Aralık 2012 yılında Hull

4 Ocak 2013 yılında Grimsby Town

16 Mayıs 2013 yılında Hull

19 Temmuz 2013 yılında FC Chesterfield

22 Ocak 2014 yılında FC Morecambe

30 Nisan 2014 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2014 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2016 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2019 yılında Blackpool

23 Ağustos 2019 yılında Bradford

31 Mayıs 2020 yılında Blackpool

16 Ekim 2020 yılında Newport County

18 Ocak 2021 yılında Blackpool

19 Ocak 2021 yılında Barrow

31 Ocak 2022 yılında Carlisle United

Jamie Devitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Devitt şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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