Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılarını duyurdu. Bu kapsamda Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu? gibi soruların yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

JAN MORİTZ LİCHTE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur. Futbol adamı, futbola ilk olarak Almanya'nın Baunatal takımında başlamıştır. Ardından Paderborn takımına transfer olmuştur. Paderborn takımında 1 Nisan 2009 tarihinde futbolu bırakmıştır.

Alman çalıştırıcı futbolu bırakmasından sonra Paderborn, St Pauli ve Leverkusen takımlarında önemli teknik ve idari görevlerde bulunmuştur. Futbol adamı özellikle Almanya'nın Hannover takımında gelişim bölümü müdürü ve yardımcı antrenör olmasının ardından burada yaptığı başarılı işlerle adını duyurmuştur. Futbol adamı 2017 yılında çalışmaya başladığı Mainz kulübünde sırasıyla yardımcı antrenör, geçici antrenör ve teknik direktörlük görevine gelmiştir. Teknik adam, görev aldığı takımlardaki gerek başarılı tutumu gerek disiplinli tutumu nedeniyle adını Almanya'da duyurmuştur. Milli Takım'a da Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yanında iyi işler yapacağına inanılarak göreve gelmiştir. Alman çalıştırıcı, Stefan Kuntz'un yeni kurmayı olmuştur.