Açısallık ne demek, TDK'ya göre Açısallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mahkeme karıştı! Pınar Gültekin cinayeti davasının duruşmasına damga vuran çıkış: Bunlar ailecek katil!Kasımpaşa 2 - 2 Konyaspor | MAÇ SONUCUTrabzonspor 1 - 1 Alanyaspor | MAÇ SONUCUJan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu?Kenan Koçak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Kenan Koçak A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu?Trok ne demek, TDK'ya göre Trok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TFF'den flaş açıklama! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu27 Eylül 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ittıla ne demek, TDK'ya göre Ittıla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu?

Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu. Peki Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu? Detaylar haberimizde...

Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılarını duyurdu. Bu kapsamda Jan Moritz Lichte kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jan Moritz Lichte A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı mı oldu? gibi soruların yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

JAN MORİTZ LİCHTE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur. Futbol adamı, futbola ilk olarak Almanya'nın Baunatal takımında başlamıştır. Ardından Paderborn takımına transfer olmuştur. Paderborn takımında 1 Nisan 2009 tarihinde futbolu bırakmıştır.

Alman çalıştırıcı futbolu bırakmasından sonra Paderborn, St Pauli ve Leverkusen takımlarında önemli teknik ve idari görevlerde bulunmuştur. Futbol adamı özellikle Almanya'nın Hannover takımında gelişim bölümü müdürü ve yardımcı antrenör olmasının ardından burada yaptığı başarılı işlerle adını duyurmuştur. Futbol adamı 2017 yılında çalışmaya başladığı Mainz kulübünde sırasıyla yardımcı antrenör, geçici antrenör ve teknik direktörlük görevine gelmiştir. Teknik adam, görev aldığı takımlardaki gerek başarılı tutumu gerek disiplinli tutumu nedeniyle adını Almanya'da duyurmuştur. Milli Takım'a da Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yanında iyi işler yapacağına inanılarak göreve gelmiştir. Alman çalıştırıcı, Stefan Kuntz'un yeni kurmayı olmuştur.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT