Jandarma Astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak. Vatandaşlar alımların ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Jandarma Astsubay alımı ne zaman? İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ve detayları...

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden yapılacak.

Personel alımıyla ilgili detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan erişim sağlanabilecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İÇİN MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecektir.

Posta yoluyla ya da şahsi yapılan başvurular geçerli olmayacaktır.

Adaylar başvuru kılavuzunda yer alan öğrenim programlarından ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmalıdır. Geçici kayıt tarihine dek mezun olabilecek durumda olan kişiler de başvuru yapabilecekler.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden ilan edilecektir.