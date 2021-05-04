Sosyal medya sitelerinde bilgilendirmeler yapılmasının ardından binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisine girmişti. Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? Bekçi başvuruları nasıl yapılır 2021? sorularının yanıtı merak ediliyor. Detayları sizler için derledik...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2021 ?

Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak için gelecek alım duyurusu bekleniyor. 2021 alımları için henüz Polis Akademisi'nden açıklama gelmedi. ancak geçtiğimiz yı alımlar eylül ayında bildirilmişti. Bu sene de aynı tarihlerde açıklamanın gelmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular ilk olarak http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Açılan ekrandan ise e-devlet şifresi ile ön başvuru yapılabiliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.