Jandarma Özel Harekat 10 yaşındaki kız çocuğunu sağ salim kurtardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası enkaz altından saatler sonra Adıyaman'da bir kız çocuğu daha kurtarıldı.

JÖH ARAMA KURTARMA EKİPLERİ AYSİMA'YI KURTARDI

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası 7 gün sonra ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bir umut daha doğdu. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde enkaz içerisinde yaşam belirtisi olduğunu fark eden arama kurtarma ekipleri çalışmaları sonucunda Ayima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Aysima tedavi altına alındı.