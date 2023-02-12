Jandarma Özel Harekat 10 yaşındaki kız çocuğunu sağ salim kurtardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye el birliğiyle yardım ve desteklerini bölgeye gönderdi. Jandarma Özel Harekat arama kurtarma ekipleri de bölgeye giderek enkaz altında kalan vatandaşlara yarım eli uzattı. Son olarak 160 saat sonra JÖH arama kurtarma 10 yaşındaki Aysima'yı kurtardı.

YAYINLAMA
Google News
Jandarma Özel Harekat 10 yaşındaki kız çocuğunu sağ salim kurtardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası enkaz altından saatler sonra Adıyaman'da bir kız çocuğu daha kurtarıldı.

Jandarma Özel Harekat 10 yaşındaki kız çocuğunu sağ salim kurtardı!

JÖH ARAMA KURTARMA EKİPLERİ AYSİMA'YI KURTARDI

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası 7 gün sonra ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bir umut daha doğdu. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde enkaz içerisinde yaşam belirtisi olduğunu fark eden arama kurtarma ekipleri çalışmaları sonucunda Ayima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.
Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Aysima tedavi altına alındı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.
CHP'li Fikri Sağlar'ın" Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'ye geliyor!" iddiasına yanıt gecikmedi.
Fulya Öztürk canlı yayında depreme yakalandı! Binada yeni çatlaklar oluştu!
Fulya Öztürk canlı yayında depreme yakalandı! Binada yeni çatlaklar oluştu!
160 saat enkazda bekledi! Mehmet amca sağ salim kurtarıldı!
160 saat enkazda bekledi! Mehmet amca sağ salim kurtarıldı!
160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!
160 saat sonra bir mucize daha gerçek oldu! Enkazdan 11 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı!
Son Haberler
Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerard Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerard Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Selçuk Bayraktar'dan büyük yardım! "Bin konut bağışlıyoruz!"
Selçuk Bayraktar'dan büyük yardım! "Bin konut bağışlıyoruz!"
Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarına yanıt verdi!
Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarına yanıt verdi!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Mutluluğu yüzünden okundu! 159 saatin sonunda Yavuz bebek herkse umut oldu!
Mutluluğu yüzünden okundu! 159 saatin sonunda Yavuz bebek herkse umut oldu!
Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo öldü!
Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo öldü!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?