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  3. Jandarmadan çiftçiye yardım: Kekik dikimi yaptı

Jandarmadan çiftçiye yardım: Kekik dikimi yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, çiftçiye yardım ederek makinenin üstüne çıkıp kekik dikimi yaptı.

Jandarmadan çiftçiye yardım: Kekik dikimi yaptı

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevini yaparken Kırandamı Mahallesinde kekik dikimi yapan çiftçilerin yanına gitti. Kekik ekimi yaparken yorulan çiftçiyle bir süre sohbet eden jandarma görevlileri, daha sonra makinenin başına geçerek kekik üreticilerine yardım etti. Jandarma ekipleri, üreticilerin kullandığı makine ve ekipmanlarla beraber bir süre çalışanlarla birlikte dikim yaptı. Ardından ekipler yardım ettikten sonra devriye görevlerine devam etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Jandarmadan çiftçiye yardım: Kekik dikimi yaptı

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