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Jane Park'ın tatil pozu olay oldu!

İngiltere'nin en geç loto milyoneri Jane Park'ın tatilde uygunsuz şekilde jet - ski sürerken paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Jane Park'ın tatil pozu olay oldu! 1118

İskoçya Edinburgh'daki evi ile Türkiye arasında mekik dokuyan  Jane Park, tatilini sürdürüyor.