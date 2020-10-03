Jane Park'ın tatil pozu olay oldu! İngiltere'nin en geç loto milyoneri Jane Park'ın tatilde uygunsuz şekilde jet - ski sürerken paylaştığı fotoğraf olay oldu.

1 18 İskoçya Edinburgh'daki evi ile Türkiye arasında mekik dokuyan Jane Park, tatilini sürdürüyor.