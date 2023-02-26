Janovane September kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janovane September Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janovane September adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janovane September Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janovane September 11 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janovane September Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janovane September, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Janovane September'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janovane September Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janovane September isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janovane September Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janovane September futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2020 yılında Bidvest Wits FC

26 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Janovane September Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janovane September şuan Chippa United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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