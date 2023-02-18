Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bilim adamları bölgedeki incelemelere ve fay hatları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tokyo Üniversitesi profesörü de depremin olduğu bölgedeki fay hatları üzerinde incelemelerde bulundu ve depremin büyüklüğüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

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Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Bilim adamları bölge üzerinde incelemelerde bulunmaya başladı. İTÜ ve birçok üniversiteden gelen profesörlerimizin incelemeleri sonucu ender yaşanan bir deprem olduklarını dile getirmişlerdi. Şimdi ise Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe'nin yaptığı çalışma sarsıntıların eden olduğu yıkımı gözler önüne serdi.

HASARIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNDE

Watanabe deprem bölgesini uydu görüntüleri verilerini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine kadar uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydederken, Şanlıurfa'ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" dedi.

Watanabe, Hatay'daki dair uydu görüntülerine ilişkin, "Şehirdeki yüksek katlı binaların çoğunun yıkılması büyük hasara neden oldu" notuyla paylaştı.
Watanabe, geçtiğimiz yıl Rusya işgalinin Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturarak kamuoyuna sunmuştu.

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