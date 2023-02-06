Japonya Acil kurtarma ekibini Türkiye'ye göndereceğini bildirdi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik depremin ardından 4.seviye kod alarmı verilmiş ve tüm dünyadan yardım çağrısına kulak vermeleri istenmişti. Bu çağrıya sessiz kalmayan ülkelerden irisi de Japonya oldu. Japonya Uluslararası Acil arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndereceğini bildirdi.

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Japonya Acil kurtarma ekibini Türkiye'ye göndereceğini bildirdi!

Kahramanmaraş depremi sonrası, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

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EKİP ADANA'YA GÖNDERİLECEK

Açıklamada, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı belirtildi.

Türkiye'ye yardıma gelecek olan ekibin, yarın saat 06.25'te İstanbul Havalimanı'na varmasının planlandığı belirtildi. Japonya ayrıca açıklamada depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajını da illeti.

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JAPONYA İNSANI YARDIM ELİ UZATTI

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde 18 kişilik ön ekibin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

Büyükelçi Güngen, Japonya'dan gelecek olan destek unsurlarının gelecek günlerde Türkiye'ye gönderilmeye devam edeceğini belirtti.

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