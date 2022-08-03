Japonya Çalışma Bakanlığı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam yolda!

Japonya Çalışma Bakanlığı'ndan beklenmedik karar. Bakanlık, bünyesindeki danışma heyeti 930 yen (7.07 dolar) seviyesinde olan saatlik asgari ücrette yüzde 3’lük (31 yen) bir artış talep etmeye karar verdiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Japonya Çalışma Bakanlığı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam yolda!

BloombergHT'de yer alan habere göre Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara Pazartesi günü gazetecilere verdiği açıklamada, “Asgari ücretin artırılması insana yatırım açısından önemlidir. Umarım yeni kapitalizm çağına uygun bir hızda artırılır” diye konuştu.

Japonya Çalışma Bakanlığı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam yolda!

"JAPONYA GİBİ BİR ÜLKEDE YAPILACAK İYİ BİR ŞEY"

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, durağan maaşların, enflasyonun sürdürülebilir olmasını engelleyen eksik bir unsur olarak gördüğünü açıklamıştı.

Japonya Çalışma Bakanlığı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam yolda!

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minamiat asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Bu, şirketleri ücretlerden tasarruf etmek ve üretim maliyetlerini düşürmek yerine tüketicilere maliyet baskısını iletmeye yönlendirecek. Bence bu, talebe dayalı enflasyonun zayıf kaldığı Japonya gibi bir ülkede yapılacak iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!
Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!
Maymun çiçeği virüsü katlanarak artıyor! ABD'de alarm veriyor! İki eyalette acil durum ilan edildi!
Maymun çiçeği virüsü katlanarak artıyor! ABD'de alarm veriyor! İki eyalette acil durum ilan edildi!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Son dakika: DDK KPSS hakkında kararı verdi! Suç duyurusunda bulunuldu!
Son dakika: DDK KPSS hakkında kararı verdi! Suç duyurusunda bulunuldu!
Benzin ve motorine beklenen indirim gelmedi! OPEC’in kararı sonrası yüzde 1...
Benzin ve motorine beklenen indirim gelmedi! OPEC’in kararı sonrası yüzde 1...
Dolar 18 lirayı aştı! Döviz kurlarında son durum ne? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 18 lirayı aştı! Döviz kurlarında son durum ne? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Ataşehir'de 64 bin TL'ye 1+1 kiralık daire! Görenlerin dudağı uçukladı!
Ataşehir'de 64 bin TL'ye 1+1 kiralık daire! Görenlerin dudağı uçukladı!
Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"
Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"
Yaralarını hala saramadık! Ömrümüzden ömür alan Covid-19 virüsünün ilk nereden yayıldığı sonunda tespit edildi!
Yaralarını hala saramadık! Ömrümüzden ömür alan Covid-19 virüsünün ilk nereden yayıldığı sonunda tespit edildi!
İstanbul Aades türü sivrisinekler için alarma geçti! Uzman isim yeni çözümler için uyarılarda bulundu!
İstanbul Aades türü sivrisinekler için alarma geçti! Uzman isim yeni çözümler için uyarılarda bulundu!
ASEAN-Türkiye Sektörel Ortaklık toplantısında açılış konuşması yapan Mevlüt Çavuşoğlu: "Amacımız Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek"
ASEAN-Türkiye Sektörel Ortaklık toplantısında açılış konuşması yapan Mevlüt Çavuşoğlu: "Amacımız Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek"