Japonya Çalışma Bakanlığı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam yolda!

BloombergHT'de yer alan habere göre Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara Pazartesi günü gazetecilere verdiği açıklamada, “Asgari ücretin artırılması insana yatırım açısından önemlidir. Umarım yeni kapitalizm çağına uygun bir hızda artırılır” diye konuştu.

"JAPONYA GİBİ BİR ÜLKEDE YAPILACAK İYİ BİR ŞEY"

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, durağan maaşların, enflasyonun sürdürülebilir olmasını engelleyen eksik bir unsur olarak gördüğünü açıklamıştı.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minamiat asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Bu, şirketleri ücretlerden tasarruf etmek ve üretim maliyetlerini düşürmek yerine tüketicilere maliyet baskısını iletmeye yönlendirecek. Bence bu, talebe dayalı enflasyonun zayıf kaldığı Japonya gibi bir ülkede yapılacak iyi bir şey” ifadelerini kullandı.