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Japonya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), İşikawa eyaletinde, yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.. Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!

Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde sarsıntının etkisiyle maddi veya manevi zarar tespit edilmediğini açıkladı.

Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu.

İşikawa'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

Japonya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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