Japonya'da karantina altına alınan gemide 44 yeni vaka

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve dünya üzerinde büyük bir tedirginlik yaratan koronavirüs salgını panik yaratmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 3 bin 700 kişinin bulunduğu gemide, Güney Kore'de inen bir yolcuda virüs tespit edilmesinin ardından, gemi Japonya'da tedbir amaçlı olarak karantina altına alındı. Gemide 10 kişide salgın tespit edilirken bu sayı günden güne artmaya başladı. Son yapılan kontrollerde 44 yeni vaka daha tespit edilmesinin ardında, gemideki vaka sayısı 218'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

YAŞLI HASTALAR PLANLANANDAN DAHA ERKEN İNECEK

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, basına verdiği demeçte, kronik hastalığı bulunan yaşlı yolcuların, virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıkması halinde gemiden planlanandan daha erken karaya çıkmasına izin verileceğini belirtti.

Gemiden inenlerden, karantina süresinin sonuna kadar belirlenen bir tesiste kalmalarının isteneceğini aktaran Kato, gemideki mürettebat ve yolcuların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Japonya'da koronavirüsten karantina altına alınan gemide yeni gelişme

4 ŞUBAT'TA KARANTİNAYA ALINDI

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.