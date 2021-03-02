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Japonya'da korkulan oldu! Pzifer ve Biontech aşısını olan kişi hayatını kaybetti

Japonya'da Pfizer ve BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olana bir kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da korkulan oldu! Pzifer ve Biontech aşısını olan kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarının sürdüğü ülkelerden olan Japonya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre  Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu alan bir kadının hayatını kaybettiği duyuruldu. Geçtiğimiz cuma günü aşı yapılan kadının ölüm nedeninin 'subaraknoid kanama' olduğu değerlendiriliyor. Kadının ölümüne aşının neden olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmazken bir alerjik belirtinin görülmediği de ifade edildi. 

JAPONYA'DA SON DURUM

Öte yandan Japonya'da bugün itibariyle Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 435 bin 16'ya ulaştı,  8 bin 26 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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