Yeni coinler içerisinde yer alan Jasmy coin büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Satışa çıkmasının ardından ciddi bir yükseliş gösterdi. Vatandaşların en çok merak ettikleri arasında ilk sırada token'ın fiyatı yer alıyor. Bu bağlamda, Jasmy coin nedir? Jasmy coin ne kadar oldu, Binance'da satışa çıktı mı? İşte detaylar...

JASMY COIN NEDİR? BINANCE'DA SATIŞA ÇIKTI MI?

jasmy coin, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren Jasmy yerel yardımcı program simgesi olarak biliniyor.

Binance listemeyle ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda:

“Binance, 22/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) JasmyCoin'i (JASMY) listeleyecek ve JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT alım-satım çiftlerini işleme açacaktır.

Kullanıcılar, artık JASMY yatırarak alım-satım hazırlığı yapabilir. JASMY çekim işlemleri 23/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

JASMY COIN NE KADAR OLDU?

Yükselmesi şu anda süren altcoin'in fiyatı Tradingview'in verilerine göre listeleme haberinin sonrasında oldukça bir kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıkmış durumda.