Jason Dadi Svanthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Dadi Svanthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Dadi Svanthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Dadi Svanthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Dadi Svanthorsson 31 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ja­son Daði Svanþórs­son şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Dadi Svanthorsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jason Dadi Svanthorsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Dadi Svanthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Dadi Svanthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Dadi Svanthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Dadi Svanthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Afturelding

18 Şubat 2021 yılında Breidablik

Jason Dadi Svanthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Dadi Svanthorsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jason Dadi Svanthorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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